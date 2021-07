Variante Delta, muore a 11 anni una bambina di Palermo: l'aveva contagiata la sorella di ritorno dalla Spagna

27 luglio 2021 a

Una bambina di 11 anni è morta all'ospedale Giovanni Di Cristina di Palermo dopo aver contratto la variante Delta del coronavirus. La piccola, che era affetta da una malattia metabolica rara, era ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva. Migliorano invece le condizioni di salute di un bimbo di due mesi, anche lui positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cervello sempre di Palermo.

A contagiare la bimba di 11 anni era tata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus. Intanto in Sicilia la variante Delta aveva già fatto la prima vittima una settimana fa: un uomo di poco meno di 60 anni è morto all'ospedale di Marsala. A confermare la positività alla mutazione è stato il tampone sequenziato a Palermo. Segnali di allarme erano arrivati anche dall'ultimo report settimanale dell'Istituto superiore di sanità, che segnava un aumento dell'indice di contagio Rt a 0.95 e un rischio complessivo moderato.

Ma a preoccupare è soprattutto l'incidenza settimanale dei casi più vicina alla soglia di 50 che fa scattare automaticamente la zona gialla. La prima vittima è stato un marsalese con qualche lieve patologia, che aveva fatto una sola dose di vaccino. Così come una sola dose di vaccino hanno fatto gli altri due pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Marsala, intubati ed entrambi in gravissime condizioni. Anche per loro il tampone specifico per la variante indiana. Anche loro sono persone di mezza età. "È impressionante - aveva detto un medico - non solo la facilità di contagio della variante del coronavirus, ma anche come un soggetto si sia aggravato e come sia finito da casa sua alla rianimazione in sole 24 ore".

