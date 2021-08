Clima impazzito, super-nevicata (in Italia) a inizio agosto: dove è stata scattata questa foto

02 agosto 2021 a

A Capanna Punta Penia, sulla Marmolada, la giornata di lunedì primo agosto è stata segnata da un’abbondante nevicata. Neve sufficiente per permettere al gestore del rifugio, Carlo Budel, di realizzare alcuni pupazzi di neve. "Primo agosto 2021, viva l’estate" recita il cartello appoggiato sulle statue di neve fresca.

La neve in agosto non è certo insolita nel ghiacciaio della Marmolada ma lo scatto realizzato da Budel e rilanciato sui suoi canali social ha generato moltissimi contatti e molta curiosità non solo tra gli appassionati di montagna e di meteo ma più in generale dal grande pubblico capace di apprezzare la genuinità dello scatto e la severità del meteo ai 3343 metri di Punta Penia.

Carlo Budel, 47 anni da Feltre (Belluno), è il rifugista più popolare d’Italia, “la sentinella delle Dolomiti” dal titolo del suo primo libro: "Racconta la mia storia", ha detto in una intervista al Corriere del Veneto. Dopo vent’anni di catena di montaggio in fabbrica è salito sul tetto delle Dolomiti, alla Capanna Punta Penia sulla Marmolada a quota 3.343 metri: "È la mia quarta stagione qui. Il mio è stato un percorso di redenzione. Facevo una vita che non mi piaceva e che mi portava a bazzicare più nei bar che altro. Io in montagna andavo da ragazzino, nei boschi per funghi con mio nonno. Erano le montagne di casa mia, tra Feltre e Belluno. Per star bene, mica bisogna per forza star quassù a 3.300 metri. Si può stare anche più in basso, tra i boschi, anche se io qui sto benissimo", anche in mezzo alla neve il primo di agosto.

