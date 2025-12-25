Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner compra casa con il mutuo: cosa c'è davvero dietro, incredibile

giovedì 25 dicembre 2025
Jannik Sinner compra casa con il mutuo: cosa c'è davvero dietro, incredibile

1' di lettura

Nonostante l'ingente conto in banca, i vip richiedono mutui per acquistare casa. Quello di Jannik Sinner è uno dei tanti esempi. Ma come mai succede? Il tennista ha acquistato due immobili di pregio a Milano finanziandosi con un mutuo da circa 4 milioni tramite una società.
Dietro questa scelta - spiega Il Corriere della Sera - non c’è un problema di liquidità, ma una combinazione di efficienza fiscale, protezione patrimoniale e ottimizzazione finanziaria.

Innanzitutto, "la costituzione di una società non è quasi mai una mossa strategica isolata – analizza Claudio Schettini, partner di Pirola Pennuto Zei & Associati ed esperto di fiscalità immobiliare –. Di solito si colloca all’interno di un progetto più grande di architettura del patrimonio. Lo strumento societario consente di proteggere il patrimonio, separandolo in un veicolo distinto dalla persona fisica". Non solo, "la società risponde anche a esigenze di governance e di pianificazione nel lungo periodo, compreso il passaggio generazionale". 

Jannik Sinner, "mi sono imbattuto in lui": clamoroso, dove è stato beccato

Giorni di meritato riposo per Jannik Sinner. Il tennista ha passato le festività sulle piste di casa sua, in Val ...

Per non parlare poi del fatto che "comprando immobili strumentali da mettere a reddito attraverso una società, è possibile dedurre, dall’Ires e dall’Irap, tutti i costi di gestione connessi, nonché gli ammortamenti e gli interessi passivi". Tra i ricchi usare il debito consente di lasciare capitale disponibile per altri investimenti, migliorando la diversificazione complessiva del patrimonio. Ecco spiegati alcuni dei tanti motivi per cui Sinner e vip fanno ricorso al mutuo, proprio come molti cittadini.

tag
jannik sinner
claudio schettini

La testimonianza Jannik Sinner, "mi sono imbattuto in lui": clamoroso, dove è stato beccato

Il campione Jannik Sinner, la brutale sentenza: "Non puoi vincere"

Chiaro ora? Jannik Sinner, "poiché sono italiano...": lo sfogo, tutti muti

ti potrebbero interessare

Milan-Inter, tutto per lo scudetto: mercato, nomi clamorosi

Milan-Inter, tutto per lo scudetto: mercato, nomi clamorosi

Claudio Savelli
Jannik Sinner, "mi sono imbattuto in lui": clamoroso, dove è stato beccato

Jannik Sinner, "mi sono imbattuto in lui": clamoroso, dove è stato beccato

Biathlon, Bakken trovato morto in hotel in Trentino: cos'aveva sul volto

Biathlon, Bakken trovato morto in hotel in Trentino: cos'aveva sul volto

Marco Ottolini, ecco il salva-Juve: il Ds specializzato in giovani

Marco Ottolini, ecco il salva-Juve: il Ds specializzato in giovani

Renato Bazzin