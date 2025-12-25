Francesco Totti, "il suo sogno proibito": tam tam impazzito. E Noemi?

Una notizia che scuote gli umori in casa Totti nel giorno di Natale. E riguarda proprio la coppia formata da Francesco e Noemi Bocchi. "Totti e Noemi, il triangolo incredibile con Francesca Tocca. Lui ama Noemi ma la ballerina di Amici è il sogno proibito". A lanciare la bomba è il magazine Diva e Donna sul suo profilo Instagram.
Ma la notizia, per i soliti “bene informati” del web, non sarebbe una novità. Alcuni infatti sostengono che questa voce così clamorosa si rincorresse già da qualche giorno. A quanto pare l'ex calciatore avrebbe un debole per la bella ballerina e, secondo i bene informati di cui sopra, le avrebbe già scritto privatamente in passato, con l'intenzione di conoscerla. Un triangolo definito "incredibile".
Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi, ha ritrovato la felicità tra le braccia di Noemi. Eppure le cose non andrebbero nei migliori dei modi. Totti avrebbe anche problemi con i due figli più grandi, Christian e Chanel con cui, al momento, i rapporti sarebbero freddi. Il motivo? Proprio la presenza di Noemi. Una presenza, questa, definita ingombrante a tal punto che a Natale le festività sarebbero state alquanto "fredde", con un clima tutt'altro che disteso. Ma, ancora una volta, si tratta di voci, nulla di ufficiale.