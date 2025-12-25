Jannik Sinner, "mi sono imbattuto in lui": clamoroso, dove è stato beccato

Giorni di meritato riposo per Jannik Sinner. Il tennista ha passato le festività sulle piste di casa sua, in Val Pusteria. A incontrarlo Riccardo Monti, ventottenne di Auronzo di Cadore, maestro di sci dal 2017. "Sono con la famiglia per qualche giorno a Sesto Pusteria dove vado abitualmente - racconta l’istruttore al Corriere della Sera - perché è un comprensorio sciistico abbastanza comodo per chi vive ad Auronzo. Posso dire di esser stato davvero fortunato ad imbattermi nel grande Sinner fuori da un rifugio dove aveva fatto una pausa tra una sciata e l’altra".
A quel punto, prosegue, "l’ho immediatamente riconosciuto e mi sono avvicinato, come del resto hanno fatto altri. Il campione è stato molto gentile e ha accettato di buon grado di mettersi a disposizione dei tanti che, come me, gli hanno chiesto di fare un selfie o di chi ha voluto un suo autografo".
Alcaraz, smacco di Ferrero: "Un'offerta da Sinner? La valuterei"La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero ha rotto l’equilibrio apparente dell’offseason tenni...
Un incontro breve ma difficile da dimenticare. D'altronde, conclude Monti, "la dote che più apprezzo in lui è l’umiltà con la quale mette a suo agio chi lo avvicina, più ancora delle indiscusse capacità tecniche che dimostra sui campi da tennis. Purtroppo non ho ancora visto una sua partita dal vivo, ma nel nuovo anno spero di riuscirci". In ogni caso Sinner non dovrebbe essere solo. Con lui potrebbe esserci la compagna Laila Hasanovic. La modella danese infatti ha pubblicato su Instagram alcune immagini che la ritraggono in scenari tipicamente sudtirolesi.