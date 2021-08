Sicilia, 22enne evade dai domiciliari: trovato dai carabinieri, l'assurda motivazione dietro al gesto

10 agosto 2021 a

Evade dai domiciliari per andarsi a fare un bagno al mare. E' successo in Sicilia, dove un giovane di 22 anni ha deciso di scappare di casa non resistendo al richiamo dell'estate. Dopo il bagno rinfrescante, però, il ragazzo si è presentato con estrema naturalezza in caserma dai carabinieri di Alcamo per costituirsi. Le forze dell'ordine, quindi, hanno ascoltato la "confessione" dell'uomo, che è andato da loro ancora in tenuta balneare, con tanto di costume, infradito e asciugamano.

Il 22enne, quindi, si è subito autodenunciato per il mancato rispetto della misura cautelare. A raccontare il bizzarro episodio è stato il Giornale di Sicilia: "Il 22enne si trova ai domiciliari nel comune di Partinico (Palermo) per una serie di precedenti per furto, ricettazione e riciclaggio. Ieri, però, ha deciso di 'prendere una giornata di ferie' e andare al mare. I militari, dopo averlo arrestato e posto di nuovo ai domiciliari, hanno chiesto al giovane il motivo del suo gesto".

Di fronte alla domanda dei carabinieri sui motivi della "fuga" al mare, il giovane ha risposto tempestivamente e candidamente che faceva troppo caldo per restare a casa. "Spinto dal troppo caldo, ha deciso di trascorrere una giornata di mare a Trappeto, ma al ritorno, dal momento che l'autobus si fermava ad Alcamo, ha deciso di costituirsi", ha scritto il quotidiano locale.

