Beatrice Venezi, sindacati e sinistra ko: ratificata la sua nomina alla Fenice di Venezia

Uno schiaffone ai sindacati e a tutta quella intellighenzia di sinistra che voleva fermare Beatrice Venezi: è stata infatti ratificata la sua nomina alla Fenice di Venezia. Vince il merito, perde il pregiudizio. Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione del Gran Teatro La Fenice ha infatti dato il via libera definitivo alla nomina della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi come direttore musicale del teatro veneziano. La decisione è arrivata al termine della riunione presieduta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, durante la quale è stata approvata anche la relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi. Il CdI ha espresso infatti "approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l’accurata relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi". L’incarico, come indicato nel comunicato ufficiale, avrà durata quadriennale e "avrà inizio dal prossimo mese di ottobre".

La scelta arriva dopo mesi di polemiche e mobilitazioni interne al teatro. Dal 22 settembre, giorno della designazione proposta dal sovrintendente, le maestranze della Fenice avevano proclamato lo stato di agitazione: proteste, volantinaggi, assemblee e scioperi si sono susseguiti contestando la decisione. Secondo i lavoratori e le organizzazioni sindacali, la contestazione non riguardava la persona della direttrice trentacinquenne, ma il suo curriculum, ritenuto da alcuni non adeguato al prestigio dell’istituzione veneziana. A questo si sono aggiunte le critiche sulle presunte implicazioni politiche legate alla nomina. Nella relazione presentata al Consiglio d’Indirizzo, il sovrintendente Colabianchi ha ricordato che la normativa sulle fondazioni lirico-sinfoniche attribuisce al sovrintendente la competenza esclusiva sulla scelta del direttore musicale. Nonostante ciò ha deciso di sottoporre comunque la decisione al CdI: "Tuttavia, il senso di responsabilità istituzionale che accompagna la mia funzione e l’attenzione mediatica orchestrata intorno a La Fenice mi spingono a un atto che, seppur non dovuto, considero opportuno, ossia rivolgermi a voi del Consiglio d’Indirizzo per mettervi a conoscenza in modo ufficiale e minuzioso delle ragioni, del contesto e degli obiettivi che hanno orientato la mia scelta, affinché sulla stessa possiate esprimere un parere di approvazione o di dissenso, di cui sarà mia cura tenere conto".

