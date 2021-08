Vaccino, generale Figliuolo: "Dal 16 agosto". Come vuole immunizzare la fascia 12-18 anni, pugno di ferro

11 agosto 2021 a

Per dare un ulteriore cambio di passo alla campagna vaccinale scende in campo il generale Francesco Paolo Figliuolo, coordinatore nell'emergenza coronavirus. L'obiettivo è quello indicato dal Cts: arrivare a settembre con una sorta di immunità di gregge per le scuole, almeno il 60 per cento degli studenti vaccinati con doppia dose.

Ed è per questo che dando un seguito a quanto annunciato dalla Basilicata due giorni fa, il generale Figliuolo ha inviato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 agosto, una lettera a tutti i governatori chiedendo loro di prevedere, fin da lunedì, una corsia preferenziale in tutti gli hub vaccinali. E così a partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. Agli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

Nella missiva, Figliuolo scrive: "La campagna vaccinale si sta sviluppando nei termini pianificati che vedono il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti per l'immunizzazione delle classi prioritarie, dei cittadini maggiormente vulnerabili e fragili. In tal contesto, al fine di dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell'avvio della prossima stagione sportiva, a far data dal prossimo 16 agosto, vogliano le Regioni predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini afferenti a questa fascia d'età anche senza preventiva prenotazione. Tale predisposizione avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire un maggiore benessere psicofisico per i più giovani", conclude Figliuolo.

