Giuliacci, il meteo: caldo senza fine. 40 gradi all'ombra: chi trema

Caldo estremo e meteo da bollino rosso per sei città: saranno ore difficili per gli abitanti di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Dopo che le temperature mercoledì sono schizzate oltre i 40 gradi in Puglia e in Basilicata, la colonnina potrebbe schizzare ulteriormente anche in molte zone del nord tra sabato e lunedì e soprattutto nelle zone interne di Toscana, Lazio e in parte della Pianura Padana.

Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, temperature eccezionali sono previste entro domenica nei grandi centri urbani: a Firenze, Ferrara e Terni la colonnina di mercurio segnerà i 40° all'ombra. A Milano e Roma sono previsti 39. L'anticiclone che domina il Paese, rileva Sanò, "ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio". Dodici i bollini arancioni (rischio caldo solo per i più fragili): Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona.