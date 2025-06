Garlasco, i genitori di Chiara Poggi all'attacco: "Senza scrupoli, la Procura non interviene"

I legali della famiglia di Chiara Poggi bollano come "fantasia" e "volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte" le notizie anticipate in queste ore da alcuni organi di stampa che sosterebbero, a 18 anni dal delitto di Garlasco, che il fratello della vittima Marco Poggi non si sarebbe trovato in Trentino nei giorni dell'omicidio. "Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo", fanno sapere in una nota congiunta gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentato il padre della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, Giuseppe Poggi, la madre Rita Preda e lo stesso fratello Marco.

Nella seconda inchiesta aperta a Pavia è indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, all'epoca dei fatti 19enne e amico di Marco e per questo frequentatore assiduo della villetta di via Pascoli.

Secondo un'esclusiva del Corriere della Sera sull'incidente probatorio ancora in corso, però, le nuove analisi sulle tracce genetiche disposte dalla Procura presenti sui reperti rinvenuti sul luogo del delitto quella mattina tenderebbero a escludere una "pista alternativa" suggerita dagli inquirenti rispetto alla prima verità giudiziaria, che aveva portato alla condanna in via definitiva come unico colpevole di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, a 16 anni di carcere. Il Dna presente sul sacchetto della spazzatura e sui due barattolini di Fruttolo appartiene infatti solo agli stessi Chiara e Alberto. Sembra perdere peso dunque l'ipotesi della presenza di altre persone nella villetta nelle ore del delitto.