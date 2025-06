Venezia, la guerriglia dei "No Bezos" in piazza San Marco

Nemmeno il tempo di accogliere Jeff Bezos e la futura moglie Lauren Sanchez a Venezia e in piazza San Marco si scatena la prima "guerriglia". Momenti di tensione nel cuore della Laguna, uno dei luoghi più visitati e fotografati del mondo, per un'iniziativa di protesta dei "no Bezos" contro il matrimonio del patron di Amazon.

Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica di San Marco mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da "sposi" si sono poste su un piedistallo. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei "pili" portabandiera davanti alla basilica. Fermati dalle forze dell'ordine e portati al posto di polizia della piazza per essere identificati, hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra. Scene già viste in passato, in perfetto stile Ultima generazione, Extinction Rebellion e altre associazioni con cui i protestanti hanno una evidente vicinanza ideologica.

Nel frattempo, l'evento più glamour del 2025 comincia a prendere quota. In attesa delle nozze vere e proprie, su cui aleggia ancora una buona dose di mistero, si sta allestendo il primo party pre-sì con invitati eccellenti che stanno arrivando a Venezia. Kris Jenner e le figlie Kim e Khloé Kardashian sono sbarcate a un giorno dalle nozze, che saranno celebrate domani, 27 giugno all'isola di San Giorgio. Per l'arrivo, Kim ha sfoggiato un look total black comodo e anche sexy con un paio di stivali pitonati, mentre la sorella Khloé ha puntato con una jumpsuit animalier. Infine, Momager - una crasi tra "mom" ("mamma") e "manager", un soprannome dato dalle figlie, ha scelto un completo total black con pizzi e balze.