Variante Delta, donna in mare con la mascherina: una foto folle che testimonia il fallimento di Speranza

Sui social la foto virale del giorno è certamente quella che raffigura una donna in mare, completamente sola e neanche vicina a riva, che è immersa nell’acqua con indosso una mascherina. Un’immagine che raffigura bene lo smarrimento di una parte degli italiani, nel bene e nel male: è giusto essere prudenti e tenere alta l’attenzione, indipendentemente se si è vaccinati o meno, però la mascherina in mare è davvero troppo.

È una roba così assurda e senza senso che neanche il Comitato tecnico scientifico sarebbe mai arrivato ad immaginarla. Ma probabilmente quella donna che indossa la mascherina in mezzo al mare è il risultato di una comunicazione da parte del governo e del ministro Roberto Speranza che non è stata delle migliori: servivano poche parole ma chiare per far capire cosa è giusto fare e cosa no, soprattutto adesso che la variante Delta è diventata predominante ed è caratterizzata da un’alta contagiosità.

Così come c’è chi non vuole sentir ragioni e non si vaccina, correndo un pericolo enorme per se stesso e per gli altri, allo stesso tempo c’è chi si fa prendere dalla psicosi ed eccede in prudenza, con gesti a volta sciocchi e insensati, come quello di fare il bagno a mare indossando la mascherina.

