Monte Baldo, sul ponte tibetano in piena notte? La morte orribile di un ragazzo di 22 anni

Il corpo di un giovane escursionista di 22 anni di origini albanesi è stato recuperato ieri dal Soccorso alpino in fondo a una scarpata nella zona di Crero, alle pendici del Monte Baldo, nel Veronese. Il ragazzo la notte precedente si era avventurato con un parente nei boschi della zona, finendo per attraversare incautamente il ponte sospeso. Tradito del buio, il giovane è precipitato da un'altezza di 25 metri decedendo poco dopo.

Il parente che lo accompagnava, una volta raggiunta la prima abitazione, ha allertato i carabinieri per i soccorsi. Un soccorritore che si trovava nelle vicinanze si è portato sul luogo e si è calato per circa 25 metri da un salto di roccia, alla cui base ha rinvenuto il corpo di un ragazzo. Il soccorritore è stato poi raggiunto dal resto della squadra; una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata recuperata e portata all'obitorio

. Alle 10.20 circa la Centrale del Suem è stata allertata per un'escursionista scivolata in un bosco, non distante dal Rifugio Bocchette, dove si trovava con amici. La donna, di 55 anni, aveva messo male un piede riportando un probabile trauma. Atterrati su una stradina nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore la hanno raggiunta, stabilizzata e imbarellata, per poi trasportarla con l'aiuto dei presenti fino all'imbarco. L'eliambulanza è poi volata all'ospedale di Feltre.

