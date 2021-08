Monopoli, prof di 57 anni morta schiacciata dal cancello? Ma s'indaga per omicidio: drammatico sospetto

13 agosto 2021 a

Un'insegnante di 57 anni, Rosa Ciraci, di Monopoli (provincia di Bari), è morta ieri dopo essere rimasta schiacciata dal cancello di casa. Sull'episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla pm di turno di Bari Grazia Errede, con la Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Il tragico incidente è avvenuto in contrada Bellocchio, nella campagne di Monopoli.

A quanto si apprende la donna stava rientrando in casa quando il cancello, uscendo dai binari sui quali scorreva, le è caduto addosso colpendola violentemente. Quando è arrivato il 118 Rosa Ciraci era già deceduta. Il marito, che era in casa, non si è accorto di nulla. A dare l'allarme è stato un postino che passava di lì.

La salma è stata trasportata al Policlinico per alcuni accertamenti ma, fa sapere la Procura, non sarà disposta l'autopsia perché la causa della morte è già chiara. Sarà invece eseguita una consulenza tecnica sul cancello e stamattina 13 agosto ci sarà un primo sopralluogo tecnico. Dai primi accertamenti emerge, infatti, che nella villa e in particolare al cancello, erano stati fatti di recente lavori di manutenzione. Le verifiche si concentreranno su come sono stati eseguiti e sui pezzi utilizzati per gli ingranaggi.

