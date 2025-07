Meteo Giuliacci, grandine e nubifragi: un weekend da incubo

Forte instabilità sull'Italia nel weekend del 12-13 luglio: lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Questa situazione, inusuale per il periodo di luglio, andrà avanti almeno fino a metà mese, con condizioni piuttosto dinamiche. Se giugno è stato a dir poco caldo, adesso invece bisogna avere a che fare con temporali e grandine. Nel prossimo fine settimana, in particolare, soffierà sull'Italia una corrente fredda in arrivo dall’Atlantico che andrà a unirsi a un’area depressionaria collocata a Nord-Est del Paese. Questo porterà un’elevata instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, con possibili rovesci un po’ ovunque.

In particolare, sabato 12 luglio ci saranno piogge soprattutto su Alpi, Prealpi e sulle pianure vicine. Sul resto del Paese, invece, ci sarà tempo soleggiato. Sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori, le temperature raggiungeranno addirittura picchi di 30-32 °C e oltre. Domenica 13 luglio i valori termici al Centro-Sud aumenteranno ancora di più, mentre sulle regioni settentrionali non è escluso il rischio di eventi estremi. Anzi, sono attesi fenomeni intensi come grandine e nubifragi. A far aumentare l’instabilità sarà l’arrivo di aria più fresca in quota. I temporali, in particolare, sono attesi prima sull’arco alpino e poi sulle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.