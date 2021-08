Milano, lasciano la figlia di 8 mesi in auto a 35 gradi. Orrore a Ferragosto, chi sono le bestie

17 agosto 2021 a

Due turisti austriaci sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di abbandono di minore per aver lasciato la figlia di otto mesi su di un'auto parcheggiata al sole a 35 gradi nell'area di servizio Assago Ovest, sulla tangenziale Ovest di Milano nel giorno di Ferragosto. I due turisti sono scesi dal suv insieme alla figlia più grande, di 3 anni, intorno alle 13, nell'ora più calda della giornata. E hanno lasciato sull'auto parcheggiata la bambina più piccola che ha iniziato a urlare e piangere.

Alcuni viaggiatori si sono avvicinati alla macchina e hanno cercato di aprirla per liberarla da quella trappola infernale, mentre chiamavano la polizia stradale.

E come se nulla fosse, dopo una decina di minuti la coppia è tornata verso la macchina grazie a una donna che, parlando il tedesco, li aveva rintracciati dall'interno dell'area di servizio. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti immediatamente e una volta verificate le condizioni di salute della bambina che si trovava in un abitacolo che segnava 35 gradi, hanno denunciato i due genitori per abbandono di persona minore aggravata. Del resto un gesto di questo tipo non può non essere denunciato.

