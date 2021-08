Novi Ligure, muore di ictus a 47 anni: "Funerale sospeso". Covid e vaccino, il sospetto

17 agosto 2021 a

Tragedia a Novi Ligure, dove una donna di 47 anni è morta di ictus. Si chiamava Irene Spinso e oggi si sarebbero dovuti svolgere i suoi funerali, così da permettere a tutti quelli che la conoscevano di darle l'ultimo saluto. La madre della donna, però, ha deciso di bloccare tutto chiedendo di fare chiarezza sul decesso della figlia. Nello specifico, ha fatto presente che la 47enne si fosse sottoposta al vaccino solo pochi giorni prima della morte.

I funerali di Irene, “Tati” per gli amici, erano previsti alla Collegiata proprio oggi, 17 agosto, in mattinata. Ma dalla famiglia - come racconta Il Secolo XIX - è stato presentato un esposto ai carabinieri. E così chi si era recato in chiesa per dare l’ultimo saluto all’amica ha scoperto tutto d'un tratto che la funzione non si sarebbe celebrata. Per ora, infatti, si è deciso di farla slittare. Lasciando all’autorità giudiziaria il compito di far luce sull’intricata questione.

Diversi episodi di decessi accostati al vaccino sono stati segnalati soprattutto nella prima fase della campagna vaccinale. Tuttavia, non sono mancati casi anche più recenti, come quello di Gianluca Masserdotti, 54enne bresciano deceduto a giugno, 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. In molti casi, comunque, non è stato possibile verificare un effettivo legame tra la somministrazione del farmaco e il decesso.

