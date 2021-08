Salerno, il campeggiatore della vergogna: dove pianta la tenda, costretto a scappare

21 agosto 2021 a

Salerno, la città che ha reso celebre lo “sceriffo” Vincenzo De Luca prima che diventasse il governatore dell’intera Campania, si è risvegliata con grande curiosità e anche un po’ di indignazione per una tenda da campeggio montata proprio sul lungomare. La foto ha fatto rapidamente il giro dei social, e in particolare dei gruppi Facebook, dove molti accusano la polizia municipale di negligenza.

Non è infatti consentito accamparsi sul lungomare, dove per la verità le condizioni igienico sanitarie non sono sempre il massimo, nonostante sia una delle principali attrazioni della città, molto frequentata a tutte le ore. “Piazzola esclusiva con vista mare”, recita la didascalia di uno dei tanti post che mostrano la foto del campeggio a dir poco insolito che ha catturato l’attenzione di diversi cittadini. Se la maggioranza ha preso con ironia l’iniziativa di chi ha piantato una tenda da campeggio sul lungomare di Salerno, c’è però anche chi non l’ha trovata affatto divertente.

Tanto è vero che uno dei passanti che la mattina presto utilizzano il lungomare per fare jogging ha allertato la polizia municipale. Quest’ultima però è intervenuta con molta calma: la tenda era posizionata in un’aiuola, ma quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, il camperista era già andato via.

