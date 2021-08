Variante Delta, sos del primario: "Cosa sto vedendo ancora nei reparti". Immuni? Perché può saltare tutto

23 agosto 2021 a

Se non si convinceranno con le buone o le cattive gli oltre 6 milioni di non vaccinati tra gli over 50, l’Italia sarà destinata a conoscere un’altra ondata di Covid che metterà in grave difficoltà il sistema sanitario nazionale. Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Gori ha offerto la sua testimonianza diretta della situazione attuale e su come potrebbe evolversi in futuro.

Il direttore del reparto di malattie infettive al Policlinico, nonché professore ordinario alla Statale di Milano, ha illustrato cosa sta accadendo nel suo ospedale: “Il reparto Covid è pieno, a conferma dell’aumento di contagi che si è verificato nell’ultimo periodo. Oltre il 90% dei ricoverati non è vaccinato ed è una cosa difficile da capire: abbiamo un’arma potentissima per proteggerci e alcuni non la sfruttano. Rischiano la vita, ma continuano a sostenere, peraltro senza alcuna motivazione scientificamente valida, la scelta di non vaccinarsi”.

Gori si è detto convinto del fatto che il sistema sanitario nazionale possa gestire un’eventuale nuova ondata, “ma davvero non ce la meritiamo” perché “esistono gli strumenti per evitarla. L’atteggiamento dei no vax non ha giustificazioni”. Quindi potrebbe non rimanere altra via dell’obbligo vaccinale: “A livello generale no, ma sono favorevole all’obbligo per chi svolge un lavoro ad alto impatto sociale e a contatto con tante persone. Penso ai medici, tutto il personale sanitario, gli insegnanti”.

