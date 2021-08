Milano, dal campo nomadi all'hotel di lusso: la tattica per derubare i clienti, beccato un 18enne. Com'è caduto in trappola

24 agosto 2021 a

Un cittadino italiano di 18 anni, residente nel campo nomadi di via Negrotto, è stato arrestato a Milano dopo essere stato colto in flagrante durante un furto nei pressi di un hotel 4 stelle di via Villapizzone. Tale albergo era stato preso di mira da diversi giorni, dato che era stato segnalato un aumento esponenziale di furti nelle macchine dei clienti.

Allora i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro hanno deciso di appostarsi davanti all’hotel e soprattutto di chiudere le varie via di fuga, in modo da tendere una trappola al ladro. Ha decisamente funzionato, dato che a un certo punto l’attenzione degli agenti è stata attirata da un ragazzo in scooter: avvicinatosi a un’auto con targa francese, si è allontanato dopo averla ispezionata ed è tornato poco più tardi con un complice. A questo punto ha spaccato il finestrino della macchina e ha rubato una borsa.

Gli agenti sono intervenuti, il ladro e il complice hanno imboccato la strada contromano nel tentativo di fuggire verso il campo nomadi, ma la loro corsa è finita presto, essendo braccati dai poliziotti. Il ragazzo di 18 anni è stato arrestato con le accuse di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

