Milano, lezioni di arabo e Corano ai bimbi del campus. FdI insorge

Gli organizzatori spiegano che lo scopo è promuovere l’inclusione: "Insegniamo ai bambini l’arabo", specificando che si tratta di "sia arabo egiziano che il Corano". Nonostante non si tratti di docenti professionisti, sottolineano che si tratta di un’attività "complementare a quella scolastica", che a loro dire " aiuta l’integrazione ". Il progetto è descritto come un “campus” aperto a tutti, anche se al momento vi partecipano soltanto figli di immigrati egiziani.

In principio ci fu la scuola di Pioltello, multiculturale hinterland milanese tanto apprezzato dal Pd, chiusa per Ramada...

Tuttavia, l'iniziativa ha suscitato reazioni critiche da parte del mondo politico. Tra queste, spicca quella di Lorenzo Cochis La Russa, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio 1, che ha espresso forte disappunto, come riportato da Il Giornale: "A Milano si insegna il Corano con soldi pubblici in condizioni climatiche al limite a dei bambini con i soldi dei cittadini. E questa amministrazione ha il coraggio di chiamarlo integrazione", ha affermato. E ha aggiunto: "Questa è l'immigrazione per la sinistra arcobaleno, fanno un ghetto e lo chiamano integrazione. Peraltro è la naturale evoluzione del Centro Donna che sta nella struttura accanto, un luogo dove le donne maltrattate possono andare solo su appuntamento e il cui servizio di mediazione culturale pare rivolto solo a donne egiziane", conclude La Russa.