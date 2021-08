Silvio Berlusconi, dimissioni lampo dal San Raffaele: "Come e perché era arrivato lì"

27 agosto 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 agosto, per una “valutazioni approfondita”. La notizia delle dimissioni lampo è stata confermata da fonti di Forza Italia, che già in precedenza avevano fatto trapelare rassicurazioni sulle condizioni del Cav, ricoverato per “dei controlli approfonditi come già accaduto in passato, quindi i medici hanno ritenuto di visitarlo”.

Ricovero che è durato poche ore e che non desta particolari preoccupazioni, anche perché Berlusconi sarebbe arrivato presso la struttura ospedaliera milanese in autonomia, a bordo di un’auto con alcuni collaboratori. Si sarebbe trattato quindi di un semplice controllo di routine: d’altronde l’attenzione è molto alta sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia, per il quale l’ultimo anno è stato piuttosto complicato, soprattutto a causa dei postumi del Covid che aveva contratto l’anno scorso.

In particolare Berlusconi è stato ricoverato quasi un mese tra aprile e maggio, mentre l’11 maggio aveva subito un ulteriore ricovero per altri controlli. Ovviamente il Cav non ha mai smesso di seguire da vicino le vicende politiche e di partito: non a caso ha recentemente incontrato Matteo Salvini, con il quale prosegue il progetto di una federazione di centrodestra di governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.