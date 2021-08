Perth, il re della pizza italiano arrestato con l'amico: "Si fingevano coppia gay poi stupravano le donne"

29 agosto 2021 a

Sconcertante vicenda a Perth, in Australia. Due ragazzi italiani, Alberto Nicoletti e Vincenzo Mineo, sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso varie violenze sessuali. Secondo gli inquirenti australiani, il 29enne Nicoletti, proprietario di una famosa pizzeria in città, e il suo collaboratore di 36 anni si fingevano una coppia gay per adescare nei locale le loro vittime, tutte donne. Al momento, spiega Huffington Post, 7 donne hanno denunciato Nicoletti e tre Mineo.

L'arresto ha destato scandalo a Perth visto che Nicoletti, originario di Lecco e cresciuto a Como, gestisce il ristorante pizzeria Lago di Como, uno de i più rinomati in città tanto da valergli il soprannome di "re della pizza di Perth". A incastrare i due italiani, oltre alle testimonianze delle presunte vittime, ci sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza che li hanno ripresi nel corso di una violenza. Una delle donne che li ha denunciati sostiene di essere stata avvicinata in un bar. I due si sarebbero presentati come una coppia omosessuale e le avrebbero offerto cocaina. La serata sarebbe però finita tragicamente fuori dal locale: la donna sarebbe stata stuprata da Nicoletti e Mineo nel bagno per disabili di un parco vicino.

Il giudice ha respinto la richiesta di libertà su cauzione avanzata dai legali dei due ristoratori italiani. La prossima udienza è in programma a ottobre e secondo i media australiani dopo la prima denuncia sarebbero arrivate già altre segnalazioni contro i due accusati.

