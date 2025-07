Violenza sessuale, due stupri in pochi mesi: arrestati tre stranieri

Due violenze sessuali nel giro di pochi mesi: una nel cuneese, di gruppo; e una a Ravello ai danni di una 15enne. Nel primo caso, in manette ci sono finiti due uomini di nazionalità tunisina, accusati di aver violentato una donna italiana di 52 anni lo scorso 8 febbraio non lontano da un cimitero ad Alba, Parlando con i medici, la vittima ha fatto riferimento a due stranieri a lei sconosciuti. Questi ultimi avrebbero notato la donna mentre erano in stazione. Dunque, approfittando del suo stato confusionale, l'avrebbero portata vicino all’ex centrale dell’Enel e ne avrebbero abusato sessualmente per poi scappare.

Tornata alla stazione ferroviaria, la 52enne è stata subito notata e soccorsa dai passanti per via di una evidente ferita al volto. I carabinieri, invece, sono riusciti a risalire ai due uomini grazie ai filmati ripresi dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area in cui si sarebbe consumata la violenza.