Variante Delta, Amerigo muore a 31 anni: "A rischio, ma convinto di essere immune". Dramma a Scafati

Quella di Amerigo Esposito, morto a causa del Covid a soli 31 anni, è una storia che nessuno avrebbe voluto raccontare. E che si sarebbe potuta facilmente evitare, se solo questo ragazzo si fosse vaccinato: era infatti un soggetto a rischio essendo obeso. E invece era un fiero sostenitore no-vax, convinto di essere immune al virus: e invece quest’ultimo è riuscito a raggiungerlo e e a condannarlo alla morte, nonostante la lotta disperata per salvargli la vita nell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati.

Il 31enne della provincia di Salerno era stato ricoverato nello scorso weekend a causa del netto peggioramento delle sue condizioni dovute al contagio. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti parenti e amici, molti dei quali hanno riversato sui social il loro dolore. Purtroppo sono decine e decine le vittime del Covid che potevano essere evitate grazie al vaccino: ma per i più disparati motivi i no-vax rifiutano consapevolmente l’unica via di salvezza attualmente offerta dalla scienza e preferiscono diventare facili prede del Covid.

Amerigo Esposito viene descritto come un “ragazzo dal cuore d’oro”, che era conosciuto in paese per essere titolare di concessionarie d’auto: aveva una moglie e un figlio di soli due anni, persi nell’arco di poche settimane a causa del Covid. Non doveva andare così: sarebbe dovuto correre a vaccinarsi il prima possibile in quanto obeso, invece ha sfidato la sorte e il virus non ha fatto sconti.

