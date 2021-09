Portoferraio, sconvolgente ritrovamento all'Elba: il "mostro marino" pesce porco

06 settembre 2021 a

Ritrovamento bizzarro e inquietante alla Darsena Medicea di Portoferraio, all'isola d'Elba. È stato recuperato privo di vita un esemplare di pesce porco, uno squaletto lungo poco più di un metro. A renderlo noto la pagina Facebook locale Isola d'Elba App , che ha pubblicato le foto del pesce, rinvenuto lo scorso 19 agosto e consegnato dagli addetti alla marina alla Capitaneria di porto, per le procedure di studio e smaltimento.

Il suo nome scientifico è Oxynotus Centrina, appartenente all’ordine degli squaliformi ed ha il nome particolare di "pesce porco" perché quando esce dall'acqua emette uno "schiocco", un rumore simile a un grugnito di un maiale. La particolarità è che questo pesce solitamente vive nelle acque dell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Nero, anche se è stato avvistato anche nelle acque del Mediterraneo, decisamente più prossime al Mar Tirreno e alle coste dell'Elba. Da adulto raggiunge anche il metro e mezzo di lunghezza e vive tra i 100 e i 700 metri di profondità. Altra particolarità la pinna dorsale allungata e molto sviluppata in altezza, oltre alla pelle caratterizzata da dei puntini chiari. È una specie classificata come "vulnerabile" dalla Iucn Red List of Threatened Species, e dunque il suo ritrovamento a Portoferraio risulta essere ancora più significativo.

