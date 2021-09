Aereo a folle velocità in due gallerie in autostrada: senza precedenti, l'impresa di questo italiano

06 settembre 2021 a

È di un italiano un’impresa da Guinness World Record: il 41enne Dario Costa, già campione nazionale acrobatico, è passato a 245 km medi in due gallerie con un aeroplano. Ha impiegato poco più di 43 secondi per completare l’impresa da brividi: mai nessuno aveva volato in una galleria lunga 1610 metri. Costa - che vanta oltre cinquemila ore di volo e l’abilitazione a condurre una sessantina di diversi velivoli - ha compiuto l’impresa a bordo di uno Zivko Edge 540 modificato, ovvero di un modello realizzato appositamente per le competizioni aeree.

La corsa nel Catalca Tunnel, che ovviamente è pensato per le automobili, non è stata priva di imprevisti: un piccolo problema lo ha rappresentato l’uscita dalla prima galleria e l’immediato ingresso nella seconda a causa del vento laterale che in quel breve tratto ha rischiato di far perdere a Costa il controllo dell’aeroplano. Tutto però è andato per il meglio, anche perché il tempo di reazione del pilota italiano è stato pazzesco, calcolato a meno di 250 millisecondi. Una volta uscito dalla seconda galleria, ovviamente ha tirato un sospiro di sollievo: l’impresa era ormai compiuta.

“Che cosa ho provato? Mentre ero dentro il tunnel - ha confidato - avevo un solo pensiero, che era poi un grande punto interrogativo: non sapevo infatti se tutto sarebbe andato come da programma o se avessi dovuto improvvisare qualcosa in extremis. Uscire dalla seconda galleria mi ha così lasciato un enorme senso di sollievo”.

