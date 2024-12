Morandi a Che tempo che fa, Fazio contro il pubblico: "Signora, non decide lei", si ferma tutto

Roberto Tortora 16 dicembre 2024 a

a

a

Gianni Morandi ha appena tagliato il grande traguardo degli 80 anni, sempre con la stessa energia ed il medesimo entusiasmo. E, in più, con l’uscita di un nuovo album, L’Attrazione, una maxi raccolta dei suoi più grandi successi. Per l’occasione, si è presentato in studio a Che Tempo Che Fa sul Nove, ospite di Fabio Fazio.

E non ha mancato di far emergere la sua verve: ha cantato, ha scherzato e si è commosso per i numerosi videomessaggi ricevuti in diretta ma ha anche ricordato alcuni episodi chiave della sua lunga carriera come la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987.

Momento esilarante, poi, quello tra il conduttore, l’ospite e una spettatrice presente in prima fila tra il pubblico che, a un certo punto, gli ha urlato: “Canti ancora!”. Fazio, non capendo risponde: “Eh tanti ancora sì… come? Ah no canti ancora! No, perché io sono anziano e quindi non sento bene. Dopo gli chiediamo se canta ancora”.

Gianni Morandi da Fazio, "scusate, proprio...": costretto a fermarsi durante la canzone, cala il gelo | Video

All’insistenza della donna, Fazio ironicamente sbotta: “Eh signora non è che decide lei, con tutto l'affetto, però decide lui. Ci parliamo dopo al telefono, non è che possiamo adesso”. Morandi la chiude in diplomazia e tira in ballo la Lagerback: “Decide Filippa!”.

Ormai @fabfazio conduce direttamente con il pubblico in studio #CTCF pic.twitter.com/CRvc7xsJUj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 15, 2024

Altro momento simpatico – e in realtà anche commovente – quando Morandi ha voluto omaggiare l’amico Lucio Dalla, intonando i primi versi di Caruso. Morandi dice: “Non posso non citare uno dei suoi pezzi più belli”. Quando, però, intona il ritornello “te voglio bene assai…” qualcosa va storto e quasi Morandi si strozza, costretto a interrompere l’esibizione per un istante: “Scusate, proprio di traverso”.

Poi si è schiarito la voce ed ha continuato su invito di Fabio Fazio. L’aneddoto, infine, su De Andrè: “Ricevetti una chiamata da de André – dopo la vittoria a Sanremo con Ruggeri e Tozzi - che mi disse ‘eh belìn una canzone di me***a quella lì… avete vinto ma non venderete neanche un disco'. Due giorni dopo lo chiamo e gli dico: 'Guarda Fabrizio che sono uscite 40mila copie'. E lui mi risponde: 'Eh belin ma non le vendono'. Il giorno dopo lo richiamo: 'Fabrizio guarda che oggi sono uscite 37mila copie, siamo oltre le 70!'. E lui: 'Eh ma sono tutte ferme nei negozi'. Il terzo giorno lo richiamo e gli dico: 'Guarda che siamo intorno alle 100mila copie' a quel punto lui mi ha detto: 'Non mi chiamare più'”. Fragorose risate in studio e sorrisi per tutti i presenti, Gianni Morandi continua a essere un’icona della musica italiana, senza tempo.