Alghero, dramma in aereo: incinta rischia di morire a 39 anni, il gesto eroico dell'Aeronautica

05 settembre 2021 a

a

a

Una storia di paura e terrore ad alta quota, in aereo. E un lieto fine. Una vicenda che arriva da Alghero, in Sardegna, dove si è dovuto fare ricorso a un trasporto urgente a bordo di un aereo militare per salvare la vita a una donna di 39 anni, incinta.

Arresto cardiaco sull'aereo, il pilota muore: come si sono salvati i 124 passeggeri

La signora, che risiede nel nord della Sardegna, si trovava in pericolo di vita a causa di un grave problema cardiovascolare. Ragione per la quale doveva essere ricoverata all'ospedale del Cuore Pascquinucci, in provincia di Massa, un nosocomio specializzato proprio nel trattamento di patologie cardiovascolari.

Sistemi di navigazione ko, terrore in volo e aereo in picchiata: atterraggio da film a Orio al Serio

E così ecco che per salvare la vita alla donna e al bimbo che tiene in grembo, sono scesi in campo i nostri militari. L'Aeronautica, infatti, dopo l'attivazione del sistema di soccorso da parte della Prefettura, ha messo a disposizione il Falcon 50 del 31esimo stormo dell'Aeronautica, che è decollato da Alghero per raggiungere Pisa, in Toscana, lo scalo più vicino all'ospedale di Massa. Grazie al tempestivo intervento dei militari, la donna è stata ricoverata e salvata.

Terrore in aereo, 14enne in arresto cardiaco ma non ci sono medici: chi è l'eroe che le salva la vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.