Viterbese, il ladro dei matrimoni: trucco clamoroso, come riusciva a "ripulire" gli ospiti

07 settembre 2021 a

a

a

Look impeccabile per I.F., italiano, classe 1975: lo smoking classico, la barba rasata alla perfezione e i capelli appena fatti. Il quarantacinquenne arrivava ai ricevimenti dei matrimoni a bordo di una Mercedes con tanto di coccarda da cerimonia e un bouquet di fiori in bella vista. Sembrava un invitato come tanti e partecipava ai festeggiamenti brindando con amici e parenti degli sposi.

"Ho fatto sesso con lei ma era consenziente". Dodicenne violentata dal papà dell'amica: girano foto e video, linciato dai vicini

In realtà il suo obiettivo era un altro: derubare gli invitati che lasciavano oggetti di valore all'interno delle macchine parcheggiate fuori dalle ville dove si tenevano i ricevimenti. L'uomo nell'ultimo mese ha messo a segno almeno 13 colpi, sempre con la stessa dinamica e tutti nel viterbese. Ha partecipato a matrimoni, cresime, feste di ogni sorta, diventando l'incubo delle cerimonie. La recita del finto invitato è però terminata, quando i carabinieri di Viterbo sono intervenuti dopo essersi appostati fuori da una villa dove due novelli sposi stavano festeggiando.

"Adesso ti ammazzo io". Vedete questo tubicino? Vercelli choc, così il vicino mostro stava cercando di farlo fuori

I militari dell'Arma hanno visto l'uomo scendere dalla Mercedes e partecipare al brindisi con gli sposi e anche al rinfresco. E quando a pancia piena è entrato in azione dirigendosi verso il parcheggio e mandando in frantumi il finestrino di un'auto, sono scattate le manette.

"Si fingevano coppia gay, poi stupravano le donne". Chi sono questi due italiani: scandalo internazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.