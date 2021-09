Gratta e Vinci, spunta la telefonata che incastra il tabaccaio: “Rivuoi il biglietto? Ecco cosa devi fare”

08 settembre 2021 a

“Ho saputo che avete denunciato, ritirate la querela. Non ti preoccupare, troviamo una soluzione, dammi dei soldi”. Questa è solo una parte del contenuto di una telefonata tra Gaetano Scutellaro e il nipote della signora che aveva vinto 500mila euro al Gratta e Vinci. Telefonata decisiva per ricostruire i fatti e dimostrare il tentato raggiro da parte del tabaccaio di 57 anni, che è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e successivamente portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A incastrarlo sarebbe quindi stata proprio la telefonata estorsiva registrata con lo smartphone dal nipote, che a un certo punto ha preso in mano la situazione, dato che la signora 70enne non era in grado di gestirla da sola. E proprio grazie a questa registrazione Scutellaro si trova a dover rispondere non solo dell’accusa di furto, ma anche della tentata estorsione. “Troviamo una soluzione, dammi dei soldi, perché qui i soldi ci sono e sono tanti”, ha detto al ragazzo facendogli capire di avere tra le mani il biglietto da 500mila euro.

Inoltre la telecamera di sicurezza della tabaccheria di via Materdei spazza via ogni dubbio sulla proprietà del tagliando vincente. Stando a quanto trapela dalla Procura, la scena registrata è chiarissima: una donna entra per acquistare un Gratta e Vinci, un biglietto da 10 euro che riscuote subito acquistandone altri due. Poi l’anziana esce, gratta di nuovo e ha un sussulto: rientra sorridente nella tabaccheria e quando rimane sola mostra al ragazzo che gli ha venduto il tagliando di aver vinto 500mila euro.

