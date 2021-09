Surgelati scaduti, sequestro di 6 tonnellate in Italia: ecco il supermercato degli orrori

08 settembre 2021 a

a

a

Erano scaduti da anni, eppure una nota catena di supermercati continuava a vendere questi surgelati da incubo. La scoperta horror è stata fatta a Roma: i prodotti scaduti venivano messi in vendita in sei supermercati, posizionati anche nell’area di Tivoli e in provincia di Latina. Gli agenti di polizia e carabinieri del Nas e del comando provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale presso un deposito e sei supermercati affiliati a una nota catena alimentare.

Salumi, muffe sulla superficie? Ecco quella che mette a rischio la tua salute: come riconoscerla

Erano tutti riconducibili a un uomo di 63 anni, che adesso è indagato per i reati di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione. La scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì 7 settembre, a conclusione di un’attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli e dal personale del locale commissariato di Polizia congiuntamente ai militari del Nas di Roma e con il supporto dei Carabinieri del locale comando provinciale.

"Rischio ossido di etilene". Esselunga, ritirato questo yogurt: il prodotto da evitare

Nel corso delle perquisizioni, effettuate tra Tivoli, Roma e la provincia di Latina, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 6 tonnellate di generi alimentari, molti dei quali già messi in vendita (prodotti carnei e ittici congelati, salumi, insaccati, latticini) con data di scadenza superata anche da alcuni anni e privi di tracciabilità. Inoltre hanno sequestrato un intero magazzino con 2 celle frigorifero e 3 frigo/congelatori.

Pasta, dolci e gelati con ossido di etilene richiamati? "Ecco i gravi rischi per la salute", parla l'esperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.