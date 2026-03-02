Nitto Santapaola, morto il boss mafioso mandante della strage di Capaci

È morto Nitto Santapaola, storico capo di Cosa nostra catanese: detenuto dal 1993, da anni al 41 bis, è deceduto a 87 anni all’ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato lo scorso 25 febbraio. L'arresto era avvenuto in un casolare di Mazzarrone, a Catania, dopo 11 anni di latitanza: era stato beccato mentre dormiva con la moglie e non oppose resistenza. La procura di Milano ha disposto l'autopsia.

Santapaola era stato condannato per essere il mandante di omicidi e stragi. I pentiti l’avevano accusato dell’omicidio del giornalista Pippo Fava, ma non solo. Il boss, soprannominato "il cacciatore" in Cosa nostra, era stato riconosciuto colpevole anche di essere uno dei mandanti della strage di Capaci, in cui erano morti Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.