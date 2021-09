Brescia, 10 km contromano in autostrada: clamoroso, chi era (sbronzo marcio) al volante

08 settembre 2021 a

Notte di paura lungo la A21 in provincia di Brescia. Un 37enne indiano ha percorso con la sua auto un tratto di circa dieci chilometri in contromano: si è rischiata la tragedia, ma per fortuna il conducente - per quanto ubriaco - non andava a velocità particolarmente sostenuta e ciò ha permesso alle altre auto di vederlo arrivare e così di evitarlo.

Dopo aver percorso quel lungo tratto in contromano, l’uomo si è fermato, ha lasciato l’auto sulla corsia di marcia ed è stato fermato mentre cercava di allontanarsi a piedi. Ovviamente è risultato ubriaco, con un tasso alcolemico ben quattro volte oltre i limiti consentiti: per lui è scattata la denuncia per guida in stato in ebbrezza, più la multa per la guida in contromano, il fermo del veicolo e la revoca della patente.

Anche in Trentino, più precisamente a Borgo Valsugana, la notte è stata piuttosto agitata a causa di un automobilista che ha tenuto alcune pattuglie dei carabinieri impegnate nell’inseguimento di una macchina che si aggirava a folle velocità tra le strade. Il conducente si è prima lanciato in uno slalom tra le colonnine di un distributore di benzina, poi si è immesso sulla provinciale rischiando di investire un pedone e infine ha imboccato una rotonda contromano: è stato arrestato.

