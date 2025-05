Garlasco, il legale di Andrea Sempio-choc: "Alberto Stasi innocente

"Ho sempre pensato che Stasi sia innocente": lo ha detto il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, questa mattina a Storie Italiane su Rai1. "Non vorrei che gli stessi errori delle indagini di allora fossero ripetuti dall'indagine di oggi - ha proseguito - contro il mio cliente. Sono tutti e due innocenti".

"La questione rilevante - ha spiegato - è una sola: non si è verificato il racconto di Alberto Stasi sentito a sommarie informazioni testimoniali per venti giorni prima di essere attinto da un avviso di garanzia. Lui ha dichiarato che quella mattina aveva telefonato a Chiara che non aveva risposto, insospettitosi sarebbe andato a casa sua, avrebbe suonato il campanello, nessuno gli ha aperto il portoncino e ha scavalcato l'inferriata di casa Poggi ed è entrato. Dopo esser entrato, ha scoperto non il cadavere, ma una persona che forse era ancora viva, è uscito e ha fatto quella telefonata che non ha senso ai carabinieri. Perché non si è fatto un esperimento giudiziale? Lo si portava al pomeriggio alla villetta di Garlasco e gli si chiedeva 'dove hai scavalcato?' e lì si vedeva se c'erano impronte o no. Si poteva a quel punto capire se diceva una verità o una bugia, ed è importantissimo. La bugia non è sinonimo di colpevolezza, ma da una bugia si potevano aprire altre piste più attendibili".