Jannik Sinner, la rivelazione choc di Furlan: "Alle 4 di notte"

I riflettori sugli Internazionali di Roma si sono accesi ed è l’occasione giusta per un “flusso di coscienza” di Renzo Furlan, ex-numero 19 del mondo e allenatore di livello top, eletto coach dell'anno WTA 2024 e intervistato da Fanpage.

Oggi fa il talent per SKY Sport, ma tra i suoi giocatori più noti ci sono stati Francesca Schiavone e Simone Bolelli e soprattutto Jasmine Paolini, dalla quale si è separato solo pochi mesi fa, ma con cui ha condiviso i successi fin qui più importanti: “I rapporti nascono, crescono e poi ad un certo momento è difficile dare sempre cose nuove. Non è finito il rapporto tra di noi, perché l’amicizia è rimasta e continuiamo a sentirci. A livello lavorativo credo fosse il momento giusto per separarsi. Lei ha preso questa decisione, perché voleva qualcos’altro e sentire nuovi pareri. Secondo me era una scelta molto giusta e quindi ci siamo lasciati in maniera tranquilla e serena. Ovviamente a inizio stagione fai dei programmi sull’anno, però eravamo un po’ troppo tirati anche nelle ultime trasferte. C’erano delle difficoltà e quindi credo che alla fine prima che diventasse pesante il rapporto, siano state fatte delle scelte giuste. Mettiamola così".

Furlan, poi, smentisce le voci su un suo possibile ingresso nel team di Jannik Sinner: “Quella su Sinner ovviamente è una stupidaggine che girava sul web, assolutamente non vera. Per il resto sì, diciamo che sono orientato verso una proposta ben specifica ma è troppo presto per parlarne e ci sono diversi aspetti da definire. Però direi di essere orientato. È intrigante, alla fine nel tennis ci sono tanti progetti ma ce ne sono alcuni che stuzzicano di più e altri che motivano di più. Questo è molto motivante, poi se dovesse andare in porto vedremo cosa succederà”.