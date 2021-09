Bollettino 8 settembre, contagi e ricoveri in leggero aumento: tasso di positività al 2%

08 settembre 2021 a

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, In Italia, si sono registrati 5.923 nuovi casi di coronavirus a fronte di 301.980 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.720 su 318.865 test). Da ieri 7 settembre si sono contati poi altri 69 decessi (contro i 71 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 129.707. In terapia intensiva sono ricoverati 564 pazienti (più 1) mentre i guariti sono 8.058. Il tasso di positività è ora all'1,96 per cento.

Sempre stando agli ultimi dati ufficiali i ricoveri nei reparti ordinari sono 4.235 (-72) su 57980 posti letto (il 7,3 per cento). Gli attualmente positivi sono invece 131.581 (-2.206): lo 0,43 per cento è in terapia intensiva, il 3,22 per cento è ricoverato e il 96,35 per cento in isolamento.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 242mila dosi (84mila prime + 158mila seconde) per un totale di 79,7 milioni su 89,7 milioni di dosi consegnate. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 256mila dosi al giorno (103mila prime + 153mila richiami): a questo ritmo l'obiettivo del governo (l'80% degli over 12 con ciclo completo entro settembre) sarà raggiunto tra un mese e 20 giorni (il 28 ottobre).

