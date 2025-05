I conti in rosso del Vaticano: spese a 1,2 miliardi di euro

Un deficit strutturale da 70 milioni l’anno da correggere. E un calo costante delle donazioni. È questo il dilemma economico che dovrà affrontare il nuovo pontefice, Leone XIV. In altre parole: come rimpolpare le easuste casse vaticane, riportando in equilibrio i conti, senza dover ricorrere a tagli lineari, che anche nella Chiesa suscitano forti resistenze. Un compito, quello che attende il nuovo Papa, certo più prosaico di quello attinente alle questioni di fede, ma non meno urgente. Perché il risanamento delle finanze vaticane non appare più rinviabile.

E forse anche questo aspetto potrebbe aver pesato sul Conclave che ha eletto Prevost. La sua orgine statunitense, infatti, unita alla sua vicinanza con i vescovi Usa potrebbe infatti invertire il trend decrescente delle donazioni dei fedeli americani. Del resto, dagli Stati Uniti arriva la quota maggiore dell’Obolo di San Pietro, la colletta che si tiene in tutte le chiese del mondo il 29 giugno. E negli ultimi anni, vuoi per l’opposizione delle frange più conservatrici a Papa Francesco, vuoi per la concorrenza delle altre confessioni religiose, in particolare degli evangelici che stanno facendo proseliti a scapito dei cattolici, il polmone finanziario americano si è prosiugato. Ma un capovolgimento della tendenza potrebbe essere già in atto, come prova l’indiscrezione su una maxi-donazione da 14 milioni di dollari che lo stesso Trump avrebbe fatto nei giorni dei funerali di Bergoglio. Mentre è ufficiale un’altra offerta: si tratta di 14 milioni di euro elargiti dalla Papal Foundation, un’organizzazione caritativa americana che sostiene le iniziative del Papa nei Paesi poveri e di cui Timothy Dolan, arcivescovo di New York, considerato un elettore di Prevost, è presidente.

Anche se il mondo Maga, vicino a Trump e al suo vice JD Vance, appare tiepido nei confronti di un pontefice non allineato con l’agenda trumpiana, di certo un afflusso di denaro dagli Stati Uniti potrebbe ridare ossigeno ai bilanci del Vaticano, il cui affanno, ormai strutturale, è stato documentato da Milano Finanza.

Con una premessa: la Santa Sede ha comunque basi solidissime. Basti pensare che nel 2023 ha chiuso con un patrimonio netto di 4,2 miliardi di euro, sebbene in calo di 256 milioni di euro per via di alcune svalutazioni immobiliari, tra cui quella relativa al famigerato palazzo a Londra, che da solo ha comportato perdite stimate per 130-180 milioni di euro.