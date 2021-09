Variante Delta, bollettino 10 settembre: contagi e ricoveri, sta cambiando il quadro. Effetto-seconda dose

10 settembre 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo. Anzi, si registra anche un lieve miglioramento, come evidenziato da Silvio Brusaferro al termine della solita cabina di regia del venerdì che ha il compito di monitorare i dati settimanali. L’incidenza Rt è infatti scesa a 0,92 (era 0,97 sette giorni fa): ciò significa che i nuovi casi di Covid sono 64 per 100mila abitanti. “Il quadro epidemiologico ci solleva - ha commentato Gianni Rezza - ma va monitorato con cauto ottimismo”.

Il bollettino di oggi, venerdì 10 settembre, dà conto di 5.621 contagiati, 6.984 guariti e 62 morti su 286.028 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,0 per cento (+0,1 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, confermato il trend degli ultimi giorni che è il riflesso del fatto che una fetta sempre più ampia della popolazione è coperta dalle due dosi di vaccino: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -66 (4.164 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -10 (548) a fronte di 37 nuovi ingressi.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, arrivata a quota 80.293.447 dosi somministrate in totale. Scendendo più nel dettaglio, i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose e hanno quindi completato il ciclo vaccinale sono 39,4 milioni, ovvero il 73,1 per cento della popolazione over 12.

