Coronavirus, il bollettino del 12 settembre: 4.664 nuovi casi e 34 morti: tasso di positività è all'1,7%

Sono 4.664 i nuovi casi, oggi domenica 12 settembre, di coronavirus (ieri sono stati +5.193). I morti sono 34, (ieri sono stati 57), per un totale di 129.919 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.349.160 e4.922 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 5.997). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 127.334, pari a -292 rispetto a ieri (-863 il giorno prima). La regione con il più alto numero di contagi e di pazienti ricoverati è ancora la Sicilia, con 885 nuovi casi (l’incidenza è al 5,7%) e 786 posti letto covid occupati.

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 80 milioni e 755mila. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 39.819 milioni (73,7% della popolazione over 12). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 267.358, -66.383 rispetto a ieri quando erano stati 333.741. Mentre il tasso di positività sale al 1,7 % ; ieri era 1,5%. Calano ancora i ricoveri ospedalieri. I posti letto occupati sono 4.113 quattro di meno rispetto a ieri) Mentre i pazienti attualmente assistiti nei reparti di terapia intensiva (TI) sono 559 (+12 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite) con 36 nuovi ingressi (ieri 40).

Sono più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino, a 20 giorni dalla fine di settembre, scadenza per l'obiettivo 80% immunizzati. L'Iss ribadisce che il rischio di morte per i vaccinati con 2 dosi si riduce del 96%.

