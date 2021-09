Bollettino 9 settembre, cambia il trend dei ricoveri: tutti in calo. Vaccino, terza dose: pronto il via libera dell'Aifa

09 settembre 2021 a

La situazione epidemiologica continua a rimanere sotto controllo. Anzi, dai bollettini di questa settimana emerge anche un leggero miglioramento, segno che il vaccino sta facendo il suo lavoro. Di questo passo potrebbe non essere necessario arrivare all’obbligo, che è un po’ l’extrema ratio considerata dal governo presieduto da Mario Draghi. Anche perché, al di là del rumore dei no-vax, sono sempre di più le persone immunizzate o prossime a esserlo.

Il bollettino di oggi, giovedì 9 settembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.522 contagiati, 7.122 guariti e 59 morti su 291.468 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,9 per cento (-0,1 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, si vedono sempre più gli effetti del vaccino, dato che il trend degli ultimi mesi sembra essere finalmente invertito: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -5 (4.235 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -6 (564) a fronte di 38 nuovi ingressi.

La campagna di vaccinazione ha tagliato il traguardo delle 80 milioni di dosi somministrate: per la precisione in totale sono 80.013.442. Nel frattempo è pronto il parere del Cts dell’Agenzia italiana del farmaco che dà il via libera alla terza dose: in una prima fase la priorità verrà data ai soggetti immunodepressi. “Le dosi ci sono, ne abbiamo a sufficienza per poter fronteggiare questa terza dose - ha fatto sapere il commissario Figliuolo - gli scienziati parlano di richiami con vaccino Rmna, quindi di Pfizer e Moderna”.

