Treviso, il primo giorno di scuola finisce in disgrazia: l'autobus degli studenti prende fuoco

Il pulmino degli studenti esplode e va in fiamme proprio il primo giorno di scuola. E' successo poco dopo le 9 a Cappella Maggiore (Treviso). Il veicolo era parcheggiato, poco lontano dall'abitazione dell'autista, che aveva già concluso il giro mattutino. Quando è divampato l'incendio non c'erano quindi per fortuna passeggeri a bordo.

Ad avvertire i vigili del fuoco è stato lo stesso autista. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno spento il rogo. Il mezzo è stato parzialmente distrutto dalle fiamme, causate con tutta probabilità da un corto circuito alla batteria. Il fuoco si è propagato infatti dal vano motore, estendendosi in fretta al resto del pulmino. Fortunatamente le fiamme si sono propagate quando il mezzo, un furgone Mercedes, aveva già concluso il primo giro mattutino, durante il quale è affollato di ragazzini.

Tanta paura e sconcerto dell'autista che l'ha scampata veramente per poco. Fosse accaduto qualche istante prima sarebbe rimasto coinvolto con gravi conseguenze, Una fatalità ancora più incredibile visto che era il primo giorno di scuola e che quel pulmino qualche minuto prima aveva accompagnato tanti alunni che si recavano nei plessi scolastici.

