Lotteria, vincono un milione di euro: Jackpot in tre tabaccherie, vita stravolta (in Italia)

La ruota della fortuna si è fermata su tre donne, due del Lazio e una di Sondrio: le prime due hanno vinto 900mila euro e la terza 100mila, giocando alla “Sit & Go BLAST” di 888poker. "Quando mi sono accorta che era uscito il Jackpot da 1 milione ho iniziato a gridare, tanto che mio figlio si è spaventato: non ci potevo credere!". Scioccata ed emozionata A.M. di 54 anni, romana di Mentana, una delle tre superfortunate che ha vinto giocando soltanto un euro, lo rivela al quotidiano Leggo.

I Sit & Go BLAST di 888poker hanno una caratteristica speciale: si giocano in tre e c’è un Jackpot a sorpresa che rimane nascosto fino a quando non ha inizio la partita. In questo caso, è uscito quello da un milione di euro, che è stato diviso tra le partecipanti a seconda della loro classifica. "Ero in ansia – racconta A.M. a cui spettano 700mila euro - ci sono volute un paio di ore per tranquillizzarmi. Era da un po’ di tempo che non giocavo e oggi il destino ha voluto che io vincessi".

Quanto ai progetti futuri: "Siamo una famiglia di lavoratori e continueremo a lavorare, ma almeno adesso possiamo realizzare i nostri sogni. Abbiamo quattro figli, il più grande ha 35 anni, la più piccola 15, per noi è importante dare loro tutto quello di cui hanno bisogno, mandare la più piccola in una buona università e aiutare i più grandi con il mutuo della casa. E anche noi ora possiamo avere una casa più grande". Alla quarantaquattrenne E.M., di Civita Castellana (Viterbo), vanno 200 mila euro: "All’inizio non me ne ero accorta – dice - poi ho visto la cifra sul conto gioco. Incredibile! La userò per ristrutturare casa". I restanti 100 mila euro del jackpot sono stati vinti da A.C., di Sondrio.

