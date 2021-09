Coronavirus, il bollettino del 13 settembre: 2800 nuovi casi. Aumentano decessi e ricoveri, la regione peggiore

13 settembre 2021 a

In Italia ci sono 2.800 nuovi casi di coronavirus a fronte di 120.045 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 4.664 su 267.358 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 36 decessi (contro i 34 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 129.955. In terapia intensiva sono ricoverati 563 pazienti (+4) mentre i guariti sono 4.186. Tasso di positività al 2,3%.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.609.205. I dimessi e i guariti sono invece 4.353.346, mentre gli attualmente positivi sono 125.904, con un calo di 1.430 casi nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.200, in aumento di 87 rispetto al giorno precedente.

A livello territoriale, la Regione con più casi è la Sicilia, con 618 nuovi contagi, seguita da Emilia Romagna (470) e Veneto (291). I guariti sono 4.186 (ieri 4.922), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.353.346. Il numero delle persone attualmente positive è di 1.430 unità in meno rispetto alla rilevazione precedente, 125.904 in tutto. Di questi, 121.141 sono in isolamento domiciliare.

