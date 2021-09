Roma, esplosione in una palazzina: due i feriti, si cercano i dispersi

14 settembre 2021 a

a

a

Esplosione a Torre Angela, frazione di Roma. Nella mattinata del 14 settembre all'interno di una palazzina si è verificato in via Atteone si è verificata un'esplosione. A causa dello scoppio sarebbero rimaste ferite due persone, mentre altre due potrebbero essere ancora disperse. Sul posto, intorno alle 8 di mattina, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i primi due inquilini e ora cercano eventuali altri condomini che vivono nell’edificio di tre piani. Ancora sconosciuta la causa dell'esplosione anche se si pensa a una fuga di gas che ha coinvolto l’appartamento al terzo piano provocando il crollo parziale del solaio.

Subito dopo lo scoppio è divampato anche un incendio. I pompieri hanno evacuato il palazzo portando in salvo alcune persone rimaste illese. In azione anche il 118 per il soccorso degli inquilini. Le operazioni sono coordinate dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Francesco Notaro. Intanto sono state chiuse da parte della polizia municipale tutte strade di accesso al luogo.

In aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.