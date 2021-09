Perugia, muore a 47 davanti alla figlia al primo giorno di scuola: una tragedia inspiegabile

14 settembre 2021 a

Un dramma a Spello, provincia di Perugia. Un dramma che rende drammatico, terrificante, il primo giorno di scuola di un figlio: il padre del piccolo è infatti morto a 47 anni subito dopo averlo accompagnato ai cancelli dell'istituto per la sua nuova avventura. Una giornata che avrebbe dovuto essere indimenticabile, così, si è trasfrormata nel peggiore degli incubi.

La vittima si chiamava Costantino Caridnale e aveva 47 anni: l'uomo, originario del Sud Italia e residente nel Folignate, è stato stroncato da un malore improvviso.

Costantino Cardinale aveva accompagnato le figlie a scuola e quando si è diretto verso la macchina. dopo averle lasciate, si è improvvisamente accasciato al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi con il 118 arrivato in brevissimo tempo sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Foligno e della Stazione di Spello.

Ma probabilmente un infarto ha stroncato la vita del 47enne: inutile ogni tentativo di soccorso ed ogni tentativo di strappare l'uomo alla morte. I sanitari a quel punto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo dovute a cause naturali. Il tutto davanti agli altri genitori e i loro figli, sconvolti da una morte improvvisa e che fa davvero male.

