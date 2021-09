Roma, fuga di gas: il palazzo esplode, le immagini dall'alto

14 settembre 2021 a

Le immagini dall'alto della palazzina esplosa a Roma a Torre Angela. I Vigili del fuoco hanno soccorso due persone bloccate su un terrazzo, mentre una terza persona rimasta ferita è stata affidata alle cure dei sanitari sul posto. L’esplosione è avvenuta attorno alle 7.30 in un appartamento all’ultimo piano della palazzina, probabilmente per una fuga di gas. Lo scoppio ha provocato il crollo di una parte del muro e del solaio della casa. Nella serata di lunedì 13 settembre un altro incendio a Roma, nell’ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina, ha tenuto occupate le forze dell’ordine. Lo stabile occupato avrebbe preso fuoco a causa di un fornelletto usato da un clochard.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

