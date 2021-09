Green pass, rumors da Palazzo Chigi: trattativa Draghi-Salvini su tamponi e quarantena, cosa cambierà

16 settembre 2021 a

a

a

Tra poche ore il Consiglio dei ministri al via alle 16 ufficializzerà le decisioni sul Green pass. In base a quanto filtra dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, l'obbligo di certificato verde sarà esteso anche agli organi costituzionali, inclusi Quirinale e Corte Costituzionale, e alle cariche elettive di Camera e Senato. Un segnale importante ma quasi dovuto, visto che il governo ha ormai deciso per l'estensione del Green pass anche ai lavoratori delle aziende private, dopo quelli della Pubblica amministrazione.



Su questo punto, fanno sapere fonti interne all'esecutivo, ci sarebbe una "condivisione sostanziale" tra le varie forze della maggioranza e dentro la stessa cabina di regia. Il Green pass diventerà quindi obbligatorio per tutti a partire dal 15 ottobre. Chi intende continuare ad andare fisicamente sul luogo di lavoro pur senza Green pass deve prepararsi al peggio: sospensione senza stipendio dopo 5 giorni di "assenza ingiustificata" causa mancanza del certificato. Se però il dipendente dovesse accedere in ufficio o in azienda eludendo i controlli, la sanzione diventerebbe pecuniaria e disciplinare.



Nodo tamponi: Matteo Salvini e la Lega da tempo chiedono tamponi gratuiti a spese dello Stato per venire incontro alle famiglie e a chi non vuole (o non può) ottenere il Green pass. Il premier Draghi è contrario anche perché, come ricordato dalla epidemiologa Stefania Salmaso a Repubblica, l'obiettivo vero è spingere chi è contrario al Green pass a vaccinarsi, e la gratuità dei tamponi avrebbe ottenuto l'effetto opposto. Secondo le indiscrezioni si arriverà però a una mediazione "Tamponi a 8 euro per gli under 18, a 15 euro per gli altri fino a fine anno", spiegano fonti di governo, con obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati fino al 31 dicembre. Sarà esente dal pagamento solo chi non può fare il vaccino. Confermata invece la durata dei tamponi validi per ottenere il Green pass: 48 ore. Allo studio anche l'ipotesi di abbassare la quarantena per chi ha le due dosi di vaccino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.