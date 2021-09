Ilaria Brunelli, "meglio morire che il vaccino". Frase agghiacciante e grosso caso politico: chi è questa donna

18 settembre 2021 a

Meglio morire di Covid che farsi vaccinare. A dirlo non è una "no vax" qualsiasi, ma Ilaria Brunelli, consigliera comunale di maggioranza a Bassano del Grappa, capogruppo della lista Pavan sindaco. Insomma, una esponente istituzionale chiamata anche a gestire la pandemia e la salute pubblica.

"Preferisco morire di Covid, che piegarmi al vostro ricatto!", scrive battagliera la Brunelli su Facebook. "Messaggio al governo, ai presidenti di regione e ai loro seguaci – recita il suo post -. Mesi fa valutavo l’idea di vaccinarmi. Ma l’aggressività e la coercizione che adottate sono così abnormi che ho deciso che non mi vaccinerò per nulla al mondo. Lo faccio per me ma soprattutto per gli adolescenti e i giovani a cui il vostro farmaco fa più male che bene".

Immediata e violentissima le polemica politica innescata da queste dichiarazioni. Il Partito Democratico locale, con un comunicato del responsabile Luigi Tasca, ha chiesto alla sindaca Elena Pavan di "cacciare Brunelli dalla sua maggioranza qualora la consigliera non chieda scusa e non rettifichi le sue dichiarazioni". Molti elettori e semplici conoscenti su Facebook sostengono la "provocazione" della consigliera no vax, ma sono altrettanti i cittadini che le contestano le parole giudicate "irresponsabili". "Assistiamo sgomenti alle ultime, farneticanti, dichiarazioni della consigliera Brunelli, capogruppo della Lista Pavan – accusano dal Pd -. Nelle sue affermazioni non vi è alcuna ironia, solo una folle irresponsabilità su cui però, visto il ruolo pubblico, non possiamo tacere".

"Si tratta di un pensiero personale espresso da una consigliera di maggioranza sul proprio profilo social. E come tale rimane", minimizza Stefano Facchin, presidente del consiglio comunale Stefano Facchin. Difficile però, visto il clima incandescente, che la polemica possa nascere e morire a Bassano.

