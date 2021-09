Meteo, bombe d'acqua e forte attività elettrica: brusco peggioramento e allarme, "le aree colpite tra poche ore"

18 settembre 2021 a

Un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche ed è subito allerta-meteo, a partire dalla serata di oggi, sabato 18 settembre. Un allerta che riguarda le regioni del Nord. L'avviso diffuso dalla protezione civile prevede precipitazioni da sparse e diffuse, ma anche rovesci, temporali e vere e proprie bombe d'acqua in particolare sul Piemonte.

Dalle prime ore di domani, domenica 19 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, specie sui settori settentrionali.

La perturbazione è in arrivo dalla Francia e nelle prossime ore, come detto, si abbatterà per prima sulle regioni nord-occidentali, per poi espandersi al resto del Nord e su parte del Centro Italia già dalle prime ore della domenica. Una fase di maltempo che sarà accompagnata da un intensificarsi della ventialzione occidentale.

In base alle previsioni meteo, così, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il pericolo messo in evidenza nell'allarme diffuso dal ministero è quello di "criticità idrogeologiche e idrauliche".

Dunque rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento: in base ai fenomeni previsti, per oggi è stata valutata allerta arancione su parte della Lombardia. Anche domenica è stata valutata allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico, su alcuni settori di Lombardia e Toscana. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, parte di Piemonte, Toscana e sul resto della Lombardia, quest'ultima la regione più colpita da quest'ondata di maltempo.

